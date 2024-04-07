شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر يضرب أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز القومي الأفغاني لرصد الزلازل عن تعرض أفغانستان، اليوم /الأحد/، لزلزال بلغت شدته 4,3 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح المركز - في معرض تدوينة له على منصة "إكس" - أنه تم تسجيل هزات أرضية على عمق 120 كيلومترا من جراء الزلزال، الذي تم رصده عند خط عرض 76ر34 درجة، وخط طول 82ر70 درجة.

ولم تشر أى تقارير حتى الآن إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء هذا الزلزال.

