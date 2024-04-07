شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا غادرت خان يونس للتحضير لمهمة في رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن "حركة حماس توقفت عن العمل كمنظمة عسكرية في خان يونس، والقوات غادرت هناك للتحضير للمهمة في رفح".

وأضاف جالانت خلال اجتماعه في قيادة المنطقة الجنوبية، اليوم الأحد، أن "انسحاب القوات من خان يونس تم بعد أن توقفت حماس عن العمل كمنظمة عسكرية في جميع أنحاء قطاع غزة".



وقد نقلت وكالة رويترز عن متحدث عسكري إسرائيلي قوله اليوم الأحد إن الجيش الإسرائيلي سحب كل القوات البرية من جنوب قطاع غزة ما عدا كتيبة واحدة.