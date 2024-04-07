شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشارك العاملين بهيئة النظافة حفل إفطار جماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة عمال ومهندسى وفنى هيئة نظافة وتجميل القاهرة حفل الإفطار الذى أقامته الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بحديقة الوايلى .



شارك فى الحفل اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، والمهندس حازم الأشمونى سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء يحيي الأدغم السكرتير العام المساعد، ود. خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وهيئة النظافة ومسئولى الشركتين المسئولتين عن نظافة المنطقتين الشرقية والغربية .



وأكد محافظ القاهرة على تقديره لكافة العاملين بالهيئة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات مؤكدًا أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من جميع المسئولين فى الدولة لعملهم الهام الذي يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة، مؤكدًا أن الهيئة شهدت تطويرًا كبيرًا وأصبحت تعتمد على ذاتها فى عمليات الإصلاح ولم يعد بها معدة واحدة معطلة بفضل كفاءة العاملين بها .



وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة تشهد كل يوم تطويرًا جديدًا تمثل هيئة النظافة جزءًا رئيسيًا فيه، كما وجه اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة الشكر للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لحرصه كل عام على مشاركة العاملين فى حفل إفطارهم لتقديم التهنئة لهم بشهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر تقديرًا للجهود التي يبذلونها لإظهار الوجه الحضارى للعاصمة .



وكرم محافظ القاهرة خلال الحفل الفائزين من حملة القرآن الكريم فى المسابقة التى أجرتها الهيئة خلال شهر رمضان، كما كرم عددًا من علماء الأزهر، ممن أشرفوا على المسابقة.

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

تكريم المشاركين فى حفل الافطار



