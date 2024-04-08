كلام محترم من إعلامي محترم.. تركي آل شيخ يشيد بتصريحات مجدي الجلاد تجاه المملكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بحوار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (الخليج 365 - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار" على شاشة النهار.

ووصف "آل الشيخ" خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ تصريحات الكاتب الصحفي مجدي الجلاد التي تناول خلالها موقفه تجاه تجنيس الاعلامي عمرو أديب بالجنسية السعودية وتكريم المملكة لقامات ونجوم الفن المصري بقوله: "كلام محترم من إعلامي محترم".

وصرح الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار" على شاشة النهار، أن الجنسية ليست وثيقة أو جواز سفر، الجنسية هوى وأنا هواي سعودي وأحمل جنسيتها معنويًا ولي فيها أصدقاء، ولا أرى أي غضاضة أو خطأ في حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية طالما لم يتخل عن جنسيته المصرية.

كما أكد الجلاد أن عمرو أديب صديق دراسة وتجمعهما صداقة ممتدة من المرحلة الجامعية، مضيفًا: أنا هواي سعودي وأحب السعودية وعشت فيها فترة من حياتي كانت الأجمل، واسمي هناك ابو أحمد".

تابع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد: عمرو أديب هو الاعلامي رقم واحد في الوطن العربي آداءً وكفاءة، ولا أؤاخذه على تجنسه بالجنسية السعودية، من كتر العبث على السوشيال ميديا وبعض وسائل الإعلام، ومن كتر إعلاء قيمة وحجم الفتنة، بقينا بنشوف إن الغلط صح والصح غلط، يعني لو قلت الكلام ده من 40 أو 50 سنة أن فنان خد جنسية، كان عادي ولا كانت عملت اي حاجة في المجتمع، لأنه كان مجتمع صحي.

وتسائل الجلاد: هو ليه بنقول السعودية بتاخد النجوم وتكرمهم ونعترض؟، ده اسمه خلل في زاوية الرؤية، لأن أي دولة شقيقة أو غير شقيقة لما تُكرم فنان مصري يبقى بتكرم الفن المصري، طب نقول ايه لأم كلثوم لما كانت عربيتها بتتشال بيها في تونس، وعبد الحليم لما لبس الغترة والعقال وغنى مع الخليجيين خليجي، عمرو أديب مغلطش".