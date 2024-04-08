شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار 4 طرازات لسيارات نيسان فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار سيارات نيسان في مصر ليسجل طراز صني الفئة الأولي سعر 695,400 جنيه والفئة الثانية بسعر 726,500 جنيه والفئة الثالثة بسعر 748,000 جنيه والفئة الرابعة بسعر 761,000 جنيه .

أما طراز سنترا فقد سجل سعر الفئة الأولي 999 ألف جنيه والفئة الثانية سعر مليون و99 ألف جنيه .

وعن طراز قشقاي فقد سجل سعر الفئة الأولي سعر مليون و 406,500 ألف جنيه ، الفئة الثانية بسعر مليون و 411,500 ألف جنيه و الفئة الثالثة مليون و 477,500 ألف جنيه والفئة الرابعة مليون و 482,500 ألف جنيه .

أما طراز جوك فقد سجلت أول فئة سعر مليون و 15 ألف جنيه والفئة ثانية مليون و 115 ألف جنيه والفئة الثالثة بسعر مليون و 165 ألف جنيه .

يذكر أن موجة التخفيضات التي يشهدها قطاع السيارات في مصر منذ مارس 2024 سببها هو تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتوفير السيولة الدولارية لمختلف القطاعات الحيوية ومنها قطاع مستلزمات الإنتاج .