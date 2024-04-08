شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد تعيين الدكتور محمود صديق نائبا لرئيس جامعة الأزهر لمدة أربع سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء على قرار تجديد تعين الدكتور محمود صديق حسن عبد النبي نائباً لرئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث لمدة أربع سنوات.

تدرج نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط الجديد فى التعليم الأزهرى وحفظ القران الكريم فى سن مبكرة، وتميز بالنبوغ والتفوق، حتى حصل على الشهادة الثانوية الأزهرية وكان من المتفوقين على مستوى الجمهورية، التحق بعدها بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة بجامعة الأزهر عام 1993 بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.

وعين نائبا بقسم جراحة العظام بمستشفى الحسين الجامعى عام 1995، ثم حصل على الماجستير فى تخصص جراحة العظام عام 1999، وعين مدرسا مساعدا بالقسم ثم تم ابتعاثه إلى ألمانيا للحصول على الدكتوراه فى مجال جراحة العظام بالتخصص الدقيق فى مجال تشخيص وعلاج أورام العظام.

وحصل على زمالة جراحة العظام من ألمانيا عام 2003 وعاد إلى القاهرة ليصبح أول متخصص فى مجال أورام العظام فى جامعة الأزهر، وبعد حصوله على الدكتوراه من ألمانيا عاد إلى مصر وحصل بعدها على دكتوراه أخرى فى مجال أورام وجراحة العظام.

كما عين صديق مدرسا بقسم العظام فى عام 2005 ثم تدرج ورقى إلى درجة أستاذ مساعد، ثم حصل على درجة الأستاذية، وهى أعلى درجة علمية، وشارك فى العديد من المؤتمرات المحلية والدولية وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، ويعد من الكفاءات المتميزة علميا وخلقيا.

تولى ملف التميز الخاص بكلية الطب عام 2017، وحصلت فيه الجامعة على مركز ممتاز للمستوى الطبى، وعين أول وكيل لكلية الطب للدراسات العليا والبحوث فى 1 نوفمبر 2017م، ثم عميدا للكلية فى 1 أغسطس 2019م.