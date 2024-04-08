شكرا لقرائتكم خبر عن 85 % من القراء يؤيدون تكثيف حملات ضبط مروجى المخدرات قبل عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات ضبط مروجى المخدرات قبل عيد الفطر المبارك؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مروجى المخدرات قبل عيد الفطر المبارك.

وأيد 85% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مروجى المخدرات قبل عيد الفطر المبارك، بينما عارض 15% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مروجى المخدرات قبل عيد الفطر المبارك.



