شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. أمطار بأغلب أنحاء الجمهورية رعدية ببعض المناطق والعظمى 26 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء، وأمطار متوسطة ورعدية أحياما على جنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا ورعدية على مناطق من مطروح والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف، مع وجود نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 19.