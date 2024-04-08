شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: نستهدف إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 60 ألف فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس محمد عبد السميع، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لإستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تطهير المصارف العامة، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وتطوير مصانع مواسير الصرف المغطى.

قال سويلم إنه يتم سنوياً تطهير وصيانة شبكة الصرف الزراعى التي تمتد بأطوال تصل الى 22 ألف كيلومتر والتى يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً، وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى 10 مليون متر مكعب سنوياً ، وقد تم خلال العام المالى الحالي 2023 / 2024 وحتى تاريخه تطهير مصارف زراعية بأطوال إجمالية تصل إلى 24.40 ألف كيلومتر - حيث يتم تطهير بعض المصارف مرتين خلال العام، حيث تحرص الوزارة على تطهير كافة المصارف قبل فترة أقصى الاحتياجات لضمان قدرتها على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية.

وفى مجال تنفيذ مشروعات الصرف المغطى .. أوضح سويلم أن الوزارة إنتهت خلال عام 2023 من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 89 ألف فدان ، ومن المستهدف خلال 2024 إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان ، حيث يمثل الصرف المغطى أهمية كبرى فى الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وخفض ملوحة التربة والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية وبالتالي زيادة دخل المزارع .

وإستعرض التقرير موقف المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج القومى الثالث للصرف (2013 – 2026) حيث تم في المرحلة الثانية نهو أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 146 ألف فدان وجارى التنفيذ والطرح في 31 ألف فدان أخرى ونهو تعميق المصارف العامة فى زمام 30 ألف فدان وجارى طرح باقي اعمال الصرف العام وتوسيع وتعميق المصارف ، وفى المرحلة الثالثة .. تم نهو أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 163 ألف فدان وجارى التنفيذ والطرح في 94 ألف فدان أخرى ونهو وتعميق المصارف العامة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام 47 ألف فدان ، علما بأنه تم إنشاء قاعدة بيانات لمناطق الصرف المغطى بإجمالي 1800 منطقة بزمام 6.20 مليون فدان ، وكذلك بيانات الابحاث الحقلية منذ عام 2015 بإجمالي 20 ألف موقع أبحاث .

كما استعرض مقترحات تنفيذ "المشروع القومى الرابع للصرف" والذى يهدف لإحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام وقدره 1.40 مليون فدان على مستوى الجمهورية فى الوجهين البحرى والقبلى ، حيث يجرى التنسيق مع وزارة التعاون الدولى والدول المانحة لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروع .

قال سويلم إن الوزارة حريصة على تطوير مصانع إنتاج المواسير البلاستيك التابعة لهيئة الصرف للمساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن إستمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة ضمن المشروع القومى الثالث والرابع للصرف ، مع الإتجاه للتصنيع المحلي والإعتماد علي المنتج المحلي بأكبر نسبة ممكنة من خلال دراسة الشراكة بين الوزارة ومستثمرين متخصصين في أعمال الري والصرف .