شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تواصل تشغيل القطارات الإضافية.. اعرف المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل هيئة السكة الحديد، تشغيل القطارات الإضافية يوميا طوال إجازة عيد الفطر، بإجمالى 140 قطارا، وذلك بجانب القطارات الاعتيادية بالتزامن مع الإقبال الكبير على حجز تذاكر السفر على خطوط السكة الحديد.

وتشغل السكة الحديد اليوم قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1946 من القاهرة / أسوان يوم 8 أبريل 2024 فقط يقوم من القاهرة الساعة 17:00 يصل أسوان الساعة 05:10

كما تم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1945 من أسوان / القاهرة حتى يوم 20 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 10:30 يصل القاهرة الساعة 23:05.

وبدأ تشغيل القطارات بداية من 6 أبريل، حيث تم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1940 من القاهرة / أسوان حتى يوم 18 أبريل 2023 يقوم من القاهرة الساعة 21:50 يصل أسوان الساعة 10:10، وتشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1942 من القاهرة / أسوان حتى يوم 18 أبريل 2024 يقوم من القاهرة الساعة 18:30 يصل أسوان الساعة 07:05

كما تم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفه برقم 1941 من أسوان / القاهرة حتى يوم 19 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 22:30 يصل القاهرة الساعة 11:10، وتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة رقم 1943 من أسوان / القاهرة حتى يوم 19 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 19:50 يصل القاهرة الساعة 08:40، وتشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1948 من الإسكندرية / أسوان يوم 7 أبريل 2024 فقط يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 يصل أسوان الساعة 03:55

وتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1944 من القاهرة / أسـوان ليلة 6-7 أبريل حتى ليلة 18-19 أبريل 2024 يقوم من القاهرة الساعة 12:40 يصل أسوان الساعة 13:45

كما يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1947 من أسوان / القاهرة 12 أبريل يقوم من أسوان الساعة 09:00 يصل القاهرة الساعة 21:35

ويتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1949 من أسوان / الإسكندرية 13 أبريل، ويقوم من أسوان الساعة 09:00 يصل الإسكندرية الساعة00:50.