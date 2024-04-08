شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تبحث استخدام تقنية أبراج التبريد لمحطات المعالجة بمصانع السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أن الوزارة تبحث السيناريو الأفضل للتعامل مع مخلفات مصانع السكر ، وأنه يتم دراسة استخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر التابعة للدولة، باعتبارها تقنية لا تحتاج للمياه، كما يتم دراسة زيادة سعة ورفع كفاءة بعض وحدات المعالجة ببعض المصانع، حيث سيتم تعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة، إضافة لتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع .

وشددت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على أهمية تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها، من أجل تحقيق التوافق البيئي، والاعتماد على تقنية تدوير المياه داخل دائرة مغلقة بالمصنع للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية .

جدير بالذكر، أن الحفاظ على نوعية المياه بالمصارف الزراعية، يعد أمر بالغ الأهمية والإستفادة بمياه الصرف الزراعى من خلال اعادة إستخدامها ومعالجتها، وذلك لتقليل الفجوة بين الموارد والإستخدامات المائية في مصر ، الأمر الذى يدفع وزارتى البيئة والرى لمراقبة نوعية المياه بالمصارف الزراعية، ووضع ضوابط لحمايتها من التلوث لضمان الإستفادة القصوى منها باعتبارها أحد الموارد الطبيعية الهامة .