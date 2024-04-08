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فاكسيرا تكشف مواعيد تشغيل مركز تطعيمات المصل واللقاح فى العيد

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا عن مواعيد العمل بمراكز تطعيمات المصل واللقاح خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقالت فاكسيرا: المركز الرئيسي وجميع الفروع أجازة أول وثاني وثالث أيام العيد.

وتابعت: مواعيد العمل  بالمركز الرئيسي وفروع النادي الأهلي و6 أكتوبر وداندي من 10 صباحا إلى 4 مساء وذاك يوم الثلاثاء " وقفة العيد" وايضاً يومي السبت والأحد خلال إجازة العيد .

واستكمبت: اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 15 أيريل تعود مواعيد العمل بالمركز الرئيسي والفروع طبقا إلى سابق نظام عملها وفقا للمواعيد الرسمية المقررة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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