شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 186 طن فسيخ وأسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك قبل عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط (المسئولين عن مصنعين - كائنين بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية) لإنتاجهم الأسماك المدخنة مستخدمين خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة للمواطنين، تمهيداً لطرحها فى الأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. وعثر بالمصنعين المشار إليهما على ( 170 طن أسماك مجمدة – 16 طن أسماك مدخنة جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى).

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