شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عُمان يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من أخيه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، حيث تبادل الزعيمان أخلص التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، داعيين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على البلدين، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ الشعبين الشقيقين من كل سوء، ويديم عليهما الأمن والاستقرار والرخاء.

صرح بذلك المستشار د.أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.