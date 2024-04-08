شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية:

- الطماطم 10.5 جنيه

‏- البصل بـ17 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 16جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 8.5 جنيه .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 18 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 22 جنيها.

- الكوسة بـ 14 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ13.5جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 25 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 50 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 25 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ 28 جنيها.

- جوافة بـ 27 جنيها.

- يوسفي سكرى 16 جنيها.

- البسلة 27 جنيها.

- الموز البلدي بـ 18 جنيها