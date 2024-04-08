شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بالعيد ويحثهم على تقديم الخدمات بشكل لائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد وزير العمل حسن شحاتة، صباح اليوم الإثنين، جولة في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتهنئة العاملين بالديوان العام، وصندوقي إعانات الطوارئ للعمال، وتمويل التدريب والتأهيل، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتمنى لهم أن يعيد هذه المناسبة عليهم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات،وعلى مصر الحبيبة بالمزيد من الأمن والاستقرار والتنمية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية .

وحث الوزير جميع العاملين بالوزارة ،ومديرياتها بكافة المحافظات على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم في إطار الجمهورية الجديدة التي يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.



جولة وزير العمل بالوزارة لتهنئة العاملين بالعيد