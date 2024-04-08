شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الفلكية بجدة تكشف مسار كسوف الشمس الكلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الكرة الأرضية خلال ساعات قليلة كسوفا كليا للشمس غير مشاهد في السعودية والوطن العربي، وستكون كافة مراحل الكسوف مابين الساعة 06:42 مساءً إلى 11:52 مساءً (بتوقيت السعودية) وسيشاهده الملايين عبر شمال غرب المكسيك والولايات المتحدة والمقاطعات البحرية في كندا ، وسيكون الكسوف في شكله الجزئي مرئياً في جميع أنحاء أمريكا الشمالية تقريباً.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه خلال هذا الكسوف سيكون القمر بعد يوم واحد فقط من وصوله نقطة الحضيض (اقرب نقطة إلى الأرض) مما يجعل حجمه الظاهري كبير، حيث سيكون حجمه الظاهري بداية ونهاية الكسوف 0.553 درجة، وفي ذروة الكسوف العظمى 0.562 درجة، وهو بذلك أكبر بنسبة 5.9٪ من المتوسط وبالتالي سوف يغطي الشمس ما يجعل هذا الحدث الفلكي كسوفاً كلياً.

وأضاف التقرير: يبدأ الكسوف في شكله الكلي عند الفجر المحلي جنوب جزيرة ستاربوك في أرخبيل جزر لاين بجنوب المحيط الهادئ عند الساعة 07:38 مساءً (بتوقيت السعودية) ويبلغ عرض مسار الكسوف الكلي 144 كيلومتراً وسيستمر الكسوف الكلي لأكثر من دقيقتين.

وتابع التقرير: بعد عبور المحيط الهادئ يمر مسار الكسوف الكلي جنوب جزر ريفيلاجيجيدو في المكسيك وستشهد جزيرة إيسلا سوكورو كسوفاً كلياً، ثم يقطع مسار الكسوف جزر مارياس ويصل البر الرئيسي المكسيكي جنوب مدينة مازاتلان عند الساعة 09:09 مساءً (بتوقيت السعودية) ويبلغ عرض المسار الكلي هنا 199 كيلومترا وسيستمر الكسوف الكلي 4 دقائق و27 ثانية.

يصل كسوف الشمس الكلي ذروته العظمى الساعة 09:17 مساءً (بتوقيت السعودية) بالقرب من مدينة نازاس في ولاية دورانجو شمال غرب المكسيك وسيستمر الكسوف الكلي لمدة 4 دقائق و 28 ثانية وسيكون مرئياً ضمن مسار يبلغ عرضه 198 كيلومتراً .

ويتحرك مسار الكسوف الكلي إلى الشمال الشرقي عبر مدينة دورانجو إلى مدينة كواهويلا المكسيكية، وستشهد مدينة توريون الكسوف الكلي الساعة 09:19 مساءً (بتوقيت السعودية) وسيعبر مركز الكسوف الحدود المكسيكية الأمريكية عند مدينة بيدراس نيغراس المكسيكية و مدينة إيغل باس في ولاية تكساس الساعة 09:30 مساءً (بتوقيت السعودية) والكسوف الكلي هنا يستمر 4 دقائق و 27 ثانية في وسط المسار.

ثم يتجه الكسوف الكلي إلى الشمال الشرقي للولايات المتحدة ويمر عبر تكساس والجزء الجنوبي الشرقي من أوكلاهوما وأركنساس. سوف يمر وسط مسار الكسوف جنوب دالاس في الساعة 09:42 مساءً (بتوقيت السعودية) ويستمر الكسوف الكلي لأكثر من 4 دقائق و 20 ثانية.

عند الساعة 09:51 مساءً ( بتوقيت السعودية) سيحدث الكسوف جنوب بحيرة نيمرود بولاية أركنساس وبعد 21 عاماً سيمر الكسوف الكلي في 12 أغسطس 2045 في نفس هذا المكان.

ثم يمر مسار الكسوف إلى جنوب إلينوي ويمر جنوب كاربونديل عند الساعة 10:01 مساءً (بتوقيت السعودية) وسيستمر الكسوف الكلي لمدة 4 دقائق و9 ثوانٍ وسط المسار المركزي وسيكون مرئيا ضمن مسار بعرض 186 كيلومتر وهذه البقعة نفسها شهدت كسوفاً كلياً قبل 7 سنوات في 21 أغسطس 2017.

ويعبر مسار الكسوف إنديانا، مع مرور خط الوسط المركزي جنوب إنديانابوليس عند الساعة 10:08 مساءً (بتوقيت السعودية ) ثم يمر فوق ولاية أوهايو، ويمر وسط مسار الكسوف فوق مياه بحيرة إيري.

سيمر مسار الكسوف فوق بوفالو في نيويورك الساعة 10:20 مساءً (بتوقيت السعودية) وقد انخفضت مدة الكسوف الكلي إلى 3 دقائق و45 ثانية وسط مسار الكسوف ومع بقاء المسار بعرض 179 كيلومترا ومن المتوقع أن تشهد شلالات نياجرا كسوفًا كليًا رائعاً.

بعد عبور شمال ولاية نيويورك سيقطع مسار الكسوف ولاية فيرمونت ثم يمر لفترة وجيزة داخل كندا، قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة في ولاية ماين الساعة 10:31 مساءً (بتوقيت السعودية) وستصل مدة الكسوف الكلي 3 دقائق و27 ثانية.

يعبر مسار الكسوف بعد ذلك إلى محافظة نيو برونزويك الكندية ويقطع شمال جزيرة الأمير إدوارد الكندية قبل المرور مباشرة فوق جزر المجدلين الكندية عند الساعة 10:39 مساءً (بتوقيت السعودية) ومدة الكسوف الكلي أكثر من 3 دقائق وعرض المسار 167 كيلومترا.

أخيراً يمر مسار الكسوف مباشرة فوق جزيرة نيوفاوندلاند الكندية ثم يتجه نحو المحيط الأطلسي لينتهي الكسوف في شكله الكلي فوق المحيط الساعة 10:55 مساءً (بتوقيت السعودية).

يتبقى بعد ذلك الكسوف في شكله الجزئي وسيكون آخر مكان على سطح الأرض يرصد نهاية الكسوف الجزئي عند الساعة 11:52 مساءً (بتوقيت السعودية).

خلال الكسوف يمكن للراصدين ضمن مسار ظل القمر المركزي فقط رؤية العديد من الظواهر الفريدة حيث سيشاهدون ظاهرة خاتم " الألماس" حيث يظهر ضوء الشمس ككتلة من طرف واحد للقمر متصل بحلقة من الضوء وهو عبارة عن الغلاف الجوي للشمس يسطع حول القمر .

ولأن سطح القمر ليس أملس تماماً يمكن أيضا رؤية تأثير يسمى " خرزات بيلي" وذلك مباشرة قبل حدوث الكسوف الكلي بلحظات وهو بسبب أن ضوء الشمس يندفع بين الجبال و الأودية والتضاريس المختلفة على سطح القمر وهذا يصنع خرزات من الضوء تتلألأ حول حافة القمر .

أخيراً عند حدوث كسوف الشمس الكلي يتم رؤية الغلاف الجوي للشمس المعروف بتسمية " الإكليل أو الهالة " فعين الراصد سريعاً سوف تتكيف مع مستوى الضوء المنخفض الجديد ومع تكيف العين فان هالة الشمس تصبح مرئية ، هذه الهالة تتكون من غاز في غاية السخونة مشحون كهربائيا – البلازما - تبلغ حرارتها 2 مليون درجة مئوية وتمتد ملايين الكيلومترات إلى الخارج نحو الفضاء .

الهالة الشمسية سوف تظهر لتبرز وتكبر وهذا فقط نوع من " الخداع البصري " فالهالة الخارجية هي اخفت من الهالة الداخلية ومع تكيف العين مع الظلمة فإنها تصبح أكثر حساسية ولذلك يصبح الراصد قادرا على رؤية الأجزاء الخافتة من الهالة الخارجية ولذلك يبدو أن حجمها يزداد وعلى الرغم من ذلك فان هذا التأثير البصري في غاية الروعة .

إضافة لذلك أثناء الكسوف الكلي عندما تظلم السماء سيشاهد كوكب الزهرة الأكثر سطوعا على أحد جانبي الشمس وعلى الجانب الآخر سيشاهد ثاني ألمع كوكب "المشتري" وكوكب عطارد والمذنب بونس بروكس الذي يمكن رؤيته إذا كان ساطعاً بما فيه الكفاية حيث يشاهد بين المشتري والشمس، ولكن أقرب إلى المشتري ونظرا لأن المذنب يدور حول الشمس مرة كل 71 عاما لذا فهذه فرصة نادرة لرؤيته.

لرصد كسوف الشمس يجب استخدام وسائل حماية للعين مثل نظارات خاصة بكسوف الشمس والتي تمنع أكثر من 99.99 % من ضوء الشمس والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء ، وهذه النظارات تجعل الشمس تظهر كقرص برتقالي أو ابيض في السماء ولكن عند حدوث الكسوف الكلي ويكون قرص الشمس مغطى تماما بالقمر يمكن النظر بالعين المجردة وحدها مباشرة لفترة وجيزة.

يستفاد علمياً من كسوف الشمس في عدة مجالات ، حيث استخدمت هذه الظاهرة في العام 1919 لإثبات صحة النظرية النسبية العامة لاينشتاين والتي تنبأت بحدوث حيود للضوء عندما يعبر بالقرب بالأجسام عالية الكتلة مثل الشمس وتم تأكيد صحة النظرية، أما في السنوات الأخيرة أصبح كسوف الشمس الكلي يخضع لدراسة الهالة الشمسية التي تبلغ درجة حرارتها ملايين الدرجات المئوية على عكس سطح الشمس البالغ 5500 درجة مئوية فقط ولا يوجد تفسير لذلك حتى الآن لذلك تستغل هذه الظاهرة للقيام بتخطيط للمجال المغناطيسي في محاولة لفهم هذه الظاهرة ومحاولة معرفة السبب في قذف كميات ضخمة من البلازما إلى الفضاء عبر الانبعاثات الكتلية الاهليجية والبحث في إمكانية التنبؤ بالتوهجات الشمسية و المسبب لها إضافة لإجراء عدة اختبارات متعلقة بطبقة الايونسفير و بالاتصالات اللاسلكية وغيرها.

واختتم التقرير : جدير بالذكر ستكون هذه هي المرة الوحيدة في هذا القرن التي يمر فيها مسار الكسوف الكلي للشمس بأجزاء من أكبر ثلاث دول في أمريكا الشمالية: كندا والولايات المتحدة والمكسيك.