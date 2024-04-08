شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه رسالة هامة للسيدات الحوامل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصحت هيئة الدواء السيدات الحوامل الصائمة بشرب من 10 إلى 12 كوبًا من المياه "في الفترة من الإفطار حتى السحور، وتابعت: لا ينصح بالإفراط في شرب المياه للسيدات الحوامل عند السحور حتى لا تتسبب لهن في التقيؤ وحدوث آلام في البطن والمعدة.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة استشارة السيدات الحوامل لأطبائهن المختصين، والتأكد من قدرتهن على الصيام. ​

كانت هيئة الدواء المصرية أكدت حرصها الدائم على تحقيق أهداف تعزيز الصحة العامة، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الطبية المتداولة بسوق الدواء المصري، والعمل على تعزيز برامج التوعية والتثقيف الدوائي، وتطوير جودة الحياة من خلال تشجيع المواطن على ممارسة عادات دوائية آمنة تحقق له الاستفادة المثلى من الدواء.​​

وكانت هيئة الدواء أكدت سعيها الدائم نحو توفير الدواء المصرى فى الصيدليات متميزا بأعلى جودة وكفاءة ومأمونية على المريض مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على توطين الصناعة وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأدوية.