شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار سيارات شفط المياه بشوارع وطرق الجيزة تحسبا لسقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة سيارات شفط المياه بجانب أطقم الصيانة وفرق التطهير على كافة المحاور الرئيسية والميادين العامة ومنازل ومطالع الكباري تحسبًا لسقوط أمطار.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تمركز المنخفض الجوي على شرق البحر المتوسط يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، مشيرة إلى أن الأمطار تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأكدت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق والخدمات وتشكيل وحدات تدخل سريع للتعامل الفورى مع أية أحداث طارئة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة والتجميل، لرفع تراكمات المياه أولًا بأول.

وأشارت المحافظة إلى الاستعداد الكامل بكافة القطاعات والمديريات والمراكز والمُدن والأحياء، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة أي هطول للأمطار، مؤكدة انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الـ24 ساعة والتواصل الدائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية.