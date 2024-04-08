شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية ونشاط رياح وتكاثر للسحب وأمطار على القاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى فى هذه اللحظات تقلبات جوية تتأثر فيها البلاد بغيوم ونشاط رياح وأتربه على المناطق المكشوفة، مع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

ياتى ذلك تزامنا مع تأثير استمرار تمركز المنخفض الجوي على شرق البحر المتوسط يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد وتكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى تقدم السحب الرعدية إلى غرب ووسط الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، أما عن شرق البلاد والقاهرة الكبرى فهم على موعد مع سقوط الأمطار خلال فترات المساء.

ومتوقع اليوم أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء، وأمطار متوسطة ورعدية أحياما على جنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا ورعدية على مناطق من مطروح والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف، مع وجود نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.