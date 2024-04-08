شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مترو الأنفاق خلال إجازة العيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الهادى بكير، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن المترو استعد لاستقبال عيد الفطر ويستمر فى العمل بنفس مواعيد شهر رمضان، حتى الأحد الموافق 14 إبريل 2024 .

وفى السطور التالية مواعيد المترو خلال اجازة عيد الفطر المبارك



مواعيد الخط الأول والثاني :-تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 صباحا طوال العام.قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 صباحا.قيام أخر قطار للخط الأول من محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحاقيام أخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:40 صباحا .يتم مقابلة أخر القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1:00 صباحاينتهى تبادل الركاب بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة وبين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:10 صباحا.قيام أول قطار للخط الثالث من محطتى العتبة وجمال عبدالناصر الساعة 7:15 صباحا . مواعيد الخط الثالث :-قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 7:15 صباحًا .قيام أول قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 7:15 صباحًا .قيام أخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:31 مساءً .قيام أخر قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 11:53 مساءً .أخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 12:10 صباحا .أخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 12:10 صباحا.