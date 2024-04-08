شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بشأن حالات التهاب الكبد الفيروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تدق ناقوس الخطر بشأن حالات التهاب الكبد الفيروسي التي تودي بحياة 3500 شخص كل يوم، ووفقاً للتقرير العالمي عن التهاب الكبد لعام 2024 الصادر عن منظمة الصحة العالمية، فإن عدد الأرواح المفقودة بسبب التهاب الكبد الفيروسي آخذ في الازدياد، ويعد هذا المرض ثاني الأسباب المعدية الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، حيث يحصد أرواح 1.3 مليون شخص سنويًا، وهو نفس عدد الوفيات الناجمة عن مرض السل، وهو من أهم الأمراض المعدية القاتلة.

ويسلط التقرير، الذي صدر في القمة العالمية لالتهاب الكبد ، الضوء على أنه على الرغم من تحسن أدوات التشخيص والعلاج، وانخفاض أسعار المنتجات، فقد توقفت معدلات الاختبار والتغطية العلاجية. ولكن الوصول إلى هدف منظمة الصحة العالمية للقضاء على المرض بحلول عام 2030 لا يزال قابلاً للتحقيق، إذا تم اتخاذ إجراءات سريعة الآن.

تظهر بيانات جديدة من 187 دولة أن العدد التقديري للوفيات الناجمة عن التهاب الكبد الفيروسي ارتفع من 1.1 مليون في عام 2019 إلى 1.3 مليون في عام 2022. ومن بين هذه الوفيات، كان 83% منها بسبب التهاب الكبد B، و17% بسبب التهاب الكبد C. وفي كل يوم، هناك 3500 شخص يموتون على مستوى العالم بسبب عدوى التهاب الكبد B وC.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "يرسم هذا التقرير صورة مثيرة للقلق: على الرغم من التقدم العالمي في الوقاية من عدوى التهاب الكبد، فإن الوفيات آخذة في الارتفاع لأن عدداً قليلاً جداً من الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد يتم تشخيصهم وعلاجهم"، مضيفا ، "إن منظمة الصحة العالمية ملتزمة بدعم البلدان في استخدام جميع الأدوات المتاحة لها - بأسعار الوصول - لإنقاذ الأرواح وتغيير هذا الاتجاه."

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية المحدثة إلى أن 254 مليون شخص مصابون بالتهاب الكبد B و50 مليون شخص مصابين بالتهاب الكبد C في عام 2022. ويقع نصف عبء العدوى المزمنة بالتهاب الكبد B وC بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و54 عاماً، و12% بين الأطفال دون سن 18 عاماً، ويمثل الرجال 58% من جميع الحالات.

وتشير تقديرات الإصابة الجديدة إلى انخفاض طفيف مقارنة بعام 2019، لكن إجمالي حالات الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي لا يزال مرتفعا. وفي عام 2022، كان هناك 2.2 مليون إصابة جديدة، بانخفاض عن 2.5 مليون في عام 2019.

وتشمل هذه 1.2 مليون إصابة جديدة بالتهاب الكبد الوبائي بي ونحو مليون إصابة جديدة بالتهاب الكبد الوبائي سي. يصاب أكثر من 6000 شخص بفيروس التهاب الكبد الفيروسي كل يوم.

التقديرات المنقحة مستمدة من البيانات المحسنة من المسوحات الوطنية للانتشار. كما يشيرون إلى أن إجراءات الوقاية مثل التحصين والحقن الآمن، إلى جانب التوسع في علاج التهاب الكبد الوبائي سي، ساهمت في تقليل الإصابة.

التقدم العالمي والفجوات في التشخيص والعلاج

في جميع المناطق، تم تشخيص 13% فقط من الأشخاص المصابين بعدوى التهاب الكبد المزمن B، وتلقى حوالي 3% (7 ملايين) العلاج المضاد للفيروسات في نهاية عام 2022. وفيما يتعلق بالتهاب الكبد C، تم تشخيص 36% و20% (12.5) مليون) تلقوا العلاج العلاجي.

وتقل هذه النتائج بكثير عن الأهداف العالمية لعلاج 80% من الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد المزمن B والتهاب الكبد C بحلول عام 2030. ومع ذلك، فإنها تشير إلى تحسن طفيف ولكنه ثابت في التشخيص وتغطية العلاج منذ آخر التقديرات المبلغ عنها في عام 2019. وارتفعت نسبة التشخيص ب من 10% إلى 13% والعلاج من 2% إلى 3%، وتشخيص التهاب الكبد الوبائي سي من 21% إلى 36% والعلاج من 13% إلى 20%.

يختلف عبء التهاب الكبد الفيروسي من منطقة إلى أخرى. يتحمل الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية 63% من حالات العدوى الجديدة بالتهاب الكبد B، ولكن على الرغم من هذا العبء، فإن 18% فقط من المواليد الجدد في الإقليم يتلقون جرعة التطعيم ضد التهاب الكبد B عند الولادة. وفي إقليم غرب المحيط الهادئ، الذي يمثل 47% من الوفيات الناجمة عن التهاب الكبد B، تبلغ نسبة التغطية العلاجية 23% بين الأشخاص الذين تم تشخيصهم، وهي نسبة منخفضة للغاية بحيث لا تكفي لخفض معدل الوفيات.

وتتحمل بنجلاديش والصين وإثيوبيا والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان والفلبين والاتحاد الروسي وفيتنام مجتمعة ما يقرب من ثلثي العبء العالمي لالتهاب الكبد B وC. تحقيق حصول الجميع على الوقاية والتشخيص والعلاج في هذه البلدان العشرة بحلول عام 2025، إلى جانب الجهود المكثفة في المنطقة الأفريقية، يعد أمرًا ضروريًا لإعادة الاستجابة العالمية إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

- التفاوت في الأسعار وتقديم الخدمات

وعلى الرغم من توافر أدوية التهاب الكبد الفيروسي المثيلة بأسعار معقولة، فإن العديد من البلدان تفشل في شرائها بهذه الأسعار المنخفضة.

ولا تزال الفوارق في الأسعار قائمة عبر أقاليم منظمة الصحة العالمية وداخلها على حد سواء، حيث تدفع العديد من البلدان أعلى من المعايير العالمية، حتى مقابل الأدوية التي لا تتمتع ببراءات الاختراع أو عندما يتم تضمينها في اتفاقات الترخيص الطوعية. على سبيل المثال، على الرغم من أن عقار تينوفوفير لعلاج التهاب الكبد B ليس خارج نطاق براءة الاختراع ومتاح بسعر مرجعي عالمي قدره 2.4 دولار أمريكي شهرياً، فإن 7 فقط من البلدان المبلغة البالغ عددها 26 بلداً دفعت أسعاراً تساوي أو تقل عن هذا السعر المرجعي.

وبالمثل، فإن دورة علاجية مدتها 12 أسبوعًا من عقار سوفوسبوفير/داكلاتاسفير الشامل لعلاج التهاب الكبد الوبائي متاحة بسعر مرجعي عالمي قدره 60 دولارًا أمريكيًا، ومع ذلك فإن 4 فقط من أصل 24 دولة مبلغة دفعت أسعارًا عند هذا المعيار أو أقل منه.

ولا يزال تقديم الخدمات مركزيًا وعموديًا، ولا يزال العديد من السكان المتضررين يواجهون نفقات من أموالهم الخاصة مقابل خدمات التهاب الكبد الفيروسي.

وقالت المنظمة ، إن 60% فقط من البلدان المبلغة تقدم خدمات اختبار التهاب الكبد الفيروسي وعلاجه مجانًا، إما كليًا أو جزئيًا، في القطاع العام. تعتبر الحماية المالية أقل في المنطقة الأفريقية، حيث يقدم حوالي ثلث البلدان المبلغة هذه الخدمات مجانًا.

توصيات لتسريع القضاء على التهاب الكبد

ويحدد التقرير سلسلة من الإجراءات لتعزيز نهج الصحة العامة تجاه التهاب الكبد الفيروسي، والمصممة لتسريع التقدم نحو إنهاء الوباء بحلول عام 2030. وهي تشمل:

· توسيع نطاق الوصول إلى الاختبارات والتشخيصات

· التحول من السياسات إلى التنفيذ من أجل المعاملة العادلة

· تعزيز جهود الوقاية في مجال الرعاية الأولية

· تبسيط تقديم الخدمات وتحسين تنظيم المنتجات وتوريدها

· تطوير حالات الاستثمار في الدول ذات الأولوية

· تعبئة التمويل المبتكر

· استخدام البيانات المحسنة من أجل العمل

· إشراك المجتمعات المتضررة والمجتمع المدني وتعزيز البحوث من أجل تحسين التشخيص والعلاجات المحتملة لالتهاب الكبد الوبائي (ب).

ولا يزال التمويل يشكل تحديا.

إن التمويل المخصص لالتهاب الكبد الفيروسي، سواء على المستوى العالمي أو ضمن الميزانيات الصحية المخصصة للبلدان، لا يكفي لتلبية الاحتياجات. وينشأ هذا من مجموعة من العوامل، بما في ذلك الوعي المحدود بالتدخلات والأدوات الموفرة للتكاليف، فضلا عن الأولويات المتنافسة في جداول أعمال الصحة العالمية. ويسعى هذا التقرير إلى تسليط الضوء على استراتيجيات البلدان لمعالجة أوجه عدم المساواة هذه والحصول على الأدوات بأسعار معقولة.