شكرا لقرائتكم خبر عن لحظات استطلاع هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر بمرصد حلوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” لحظات استطلاع هلال شهر شوال، من مرصد حلوان، حيث استطلعت لجنة من المعهد القومى للبحوث الفلكية الهلال بعد غروب الشمس ، بحضور الدكتور ياسر عبد الهادى رئيس معمل أبحاث الشمس .

وتعذر رؤية الهلال من مرصد حلوان ومن المقرر أن ترسل باقى اللجان الموجودة على مستوى الجمهورية تقريرها لفضيلة المفتى لإعلان الرؤية وموعد أول أيام عيد الفطر .

يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم غدا الإثنين 29 من رمضان 1445 هجريا الموافق 2024/4/8 (يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بـ 12 دقيقة في مكة المكرمة و 10 دقائق في القاهرة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (10- 11) دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (02: 20 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الثلاثاء 2024/4/9 م هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجريا ، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1445 هجريا فلكياً يوم الأربعاء 2024/4/10 (عيد الفطر المبارك).



رئيس مرصد حلوان



لحظات استطلاع هلال شهر شوال من مرصد حلوان



لحظة استطلاع هلال شوال بمرصد حلوان روية العيد



لحظة استطلاع هلال شوال بمرصد حلوان



مرصد حلوان



أثناء استطلاع هلال شوال بمرصد حلوان



استطلاع رؤية العيد



استطلاع هلال شوال بمرصد حلوان (1)



استطلاع هلال شوال بمرصد حلوان