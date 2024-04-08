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القاهرة - سامية سيد - قاد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، يرافقه اللواء إيهاب زهنى رئيس حى السلام أول، حملة لإزالة تعد على قطعة أرض صادر بشأنها قرار نزع ملكية للمنفعة العامة بميدان السادات بحى السلام أول، حيث تم بناء مجموعة من المحلات بغرض التعدى على الأرض، و ذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة .



وكان الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، تفقد شارع الترولى بحى السلام، حيث تابع أعمال النظافة وإعادة تخطيط وتنظيم الشارع، مشيرا إلى أنه يجرى حاليآ رصف وتوسعة الشارع، بحضور رؤساء أحياء السلام أول والمرج.



ورفعت محافظة القاهرة درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال إجازة العيد، حيث شدد المحافظ على رؤساء الأحياء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مشددًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور، مشيرا إلى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة 15496، و114 على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.

إزالة التعديات

نائب محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة تعديات بحى السلام أول