شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الخط الثالث للمترو خلال العيد من 7.00 صباحًا حتى 1.00 بعد منتصف الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يستمر العمل بالخط الثالث للمترو خلال عطلة عيد الفطر بنفس مواعيد شهر رمضان الكريم من 7.00 صباحًا حتى 1.00 بعد منتصف الليل

ـ قيام أول قطار من محطتي عدلي منصور ومحور روض الفرج الساعة 7.15 صباحًا

ـ قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور الساعة 11.31 مساءً

ـ قيام آخر قطار من محطة محور روض الفرج الساعة 11.53 مساءً

ـ آخر ميعاد لالتقاء الخط الأخضر الثالث مع الخطي الأول والثاني في محطتي ناصر والعتبة الساعة 12.10 صباحاً.

وفى السياق أنهت الهيئة القومية للأنفاق، الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة وقطارات LRT، حيث تحرص وزارة النقل على إتاحة المترو لفترات أطول خلال إجازة عيد الفطر المبارك لتناسب جمهور الركاب، وتوفير وسيلة حضارية لأوقات متأخرة لتناسب خروجات العيد والفسح طوال الإجازة.

ويستمر العمل بالمواعيد المعلنة حتى يوم الأحد القادم بعد عيد الفطر، على أن يعودد مترو الأنفاق للعمل بالمواعيد الطبيعية يوم الإثنين الموافق 15 إبريل، وذلك لتناسب أيام العطلة الرسمية التى اعتمدها رئيس مجلس الوزراء والتى تبدأ من الثلاثاء الموافق 9 إبريل 2024 حتى الأحد الموافق 14 إبريل 2024 .