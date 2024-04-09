شكرا لقرائتكم خبر عن يصرف كل 3 أشهر.. كل ما تريد معرفته عن معاش الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل الأطباء على معاشهم النقابى، بعد بلوغ سن الـ 60 من اتحاد المهن الطبية، ويستعرض هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة بالمعاشات،:

1- يستحق المعاش كل من :

- أسر الأطباء المتوفيين.

- أسر الشهداء من الأطباء.

- الأطباء العاجزين كليا عن العمل بقرار من اللجان الطبية.

2- كيفية تقديم طلب الحصول علي المعاش:

- يتوجه الطبيب (شخصيا) إلى النقابة العامة أو الفرعية.

- الحصول على استمارة (أ - ن) لصرف معاش الأطباء من خلال اللجنة الاجتماعيه بنقابة الاطباء.

- يتم ملئ هذه الاستمارة من النقابة وتقدمها إلى ادارة المعاشات في اتحاد نقابات لمهن الطبية.

- يتوجه العضو بطلب لإدارة المعاشات في اتحاد نقابات المهن الطبية وسحب استمارة طلب معاش ويرفق به :

1- صورة بطاقة الرقم القومي

2- بيان بسداد اشتراك النقابة حتى سن التقاعد (يتم الحصول عليه من النقابة)

3- رقم عضويته ورقم الحساب الجاري الذي يمكن تحويل المعاش عليه مع ذكرا اسم البنك (الاهلى – اسكندرية – مصر ) والفرع .

4-خطاب موجه الي اتحاد المهن الطبية من البنك (الاهلى – اسكندرية – مصر ) بالموافقه علي تحويل المعاش.

ويصرف المعاش اعتبارا من الشهر التالي لتقديم الطلب وليس اعتبارا من بلوغ الستين فإذا تأخر العضو عن تقديم الطلب لا تحسب له المدة السابقة علي تقديم الطلب.

كما يصرف معاش الأطباء إجمالاً كل ثلاثة أشهر فى منتصف أشهر ( فبراير – مايو – أغسطس – نوفمبر) من كل عام، ويحول المعاش على حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد،على أن يقوم العضو الأساسى بتحديث بياناته كل أربعة أعوام، بينما يقوم الورثة بتحديث بياناتهم كل عامين.