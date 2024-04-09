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الجيش الإسرائيلى يعلن اغتيال قيادى بارز فى حماس وسط غزة بغارة جوية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغتيال حاتم الغمري أحد أبرز قادة حماس في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، بغارة جوية.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الغمري كان رئيس لجنة الطوارئ الحكومية التابعة لحماس في مخيمات الوسطى.

وبحسب موقع العربية، تابع كجزء من وظيفته عمل الغمري عنصراً تابعاً للجناح العسكرى التابع لحماس في مجال إطلاق القذائف الصاروخية في كتيبة المغازي التابعة للواء مخيمات الوسطى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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