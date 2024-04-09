شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعلن اغتيال قيادى بارز فى حماس وسط غزة بغارة جوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغتيال حاتم الغمري أحد أبرز قادة حماس في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، بغارة جوية.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الغمري كان رئيس لجنة الطوارئ الحكومية التابعة لحماس في مخيمات الوسطى.

وبحسب موقع العربية، تابع كجزء من وظيفته عمل الغمري عنصراً تابعاً للجناح العسكرى التابع لحماس في مجال إطلاق القذائف الصاروخية في كتيبة المغازي التابعة للواء مخيمات الوسطى.