شكرا لقرائتكم خبر عن ساحة مسجد مصطفى محمود تستعد لاستقبال المواطنين لأداء صلاة العيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهز حي الدقى ساحة مسجد ميدان مصطفى محمود، استعدادًا لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشهدت التجهيزات، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، تجهيز الساحة بالفراشة وشاشات العرض وبنرات تحمل عبارات التهنئة بعيد الفطر، بجانب تكثيف أعمال النظافة وطلاء البلدورات، ورفع كفاءة الإنارة.

وأعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جاهزية جميع المساجد والساحات المحددة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر بكافة أنحاء المحافظة، مؤكدًا تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات وبمحيطها استعدادً لاستقبال المصلين.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى لمتابعة حالة النظافة وإزالة أي إشغالات من محيط المساجد والساحات دوريًا مع تكثيف حملات رفع الاشغالات خلال أيام العيد.



تجهيز ساحة مسجد مصطفى محمود بالدقي استعدادا لصلاة العيد



تجهيز ساحة مسجد ميدان مصطفى محمود بالدقي لاستقبال المصلين



تجهيزات ساحة مسجد ميدان مصطفى محمود



ساحة مسجد مصطفى محمود بالدقى تستعد لاستقبال المواطنين لأداء صلاة العيد



ساحة مسجد مصطفى محمود بالدقي تستعد لصلاة العيد