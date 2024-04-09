أخبار مصر

‎ السيسي ورئيس الإمارات يتبادلان التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مع محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تبادلا التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيين أن يعيده الله تعالى على البلدين، والأمتين العربية والإسلامية، بالأمن والاستقرار والرخاء، وأن يديم على شعبي مصر والإمارات الشقيقين الأمان والازدهار والتقدم.

وكان الرئيس السيسي، تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث تم تبادل التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، والإعراب عن التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة على الشعبين المصري والعراقي الشقيقين بالخير، وأن يشمل بكرمه الأمتين العربية والإسلامية ويرزقهما السلام والأمن والازدهار.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا