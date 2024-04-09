شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتبادل مع نظيره الجزائرى التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجزائر، حيث تقدم الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الرخاء والازدهار، ومن جانبه ثمن الرئيس الجزائري اللفتة الكريمة، معرباً عن تمنياته لمصر قيادة وشعباً بالخير والاستقرار والتقدم.