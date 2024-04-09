شكرا لقرائتكم خبر عن صحف أمريكية وأوروبية تنشر مقال الرئيس السيسى وماكرون وملك الأردن حول غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت صحف أمريكية وأوروبية الضوء على مقال مشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حيث دعا الزعماء الثلاثة لوقف فوري لاطلاق النار في حرب غزة.

في المقال الذي أبرزته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية وبوليتكو النسخة الأوروبية بعد نشره فى لوموند الفرنسية، طالبت مصر والأردن وفرنسا بوقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، وبتنفيذ حل الدولتين لإنهاء الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية.



بوليتكو



واشنطن بوست

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مقال رأي مشترك في صحيفة لوموند، إلى إنهاء الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببها.

وكتب رؤساء الدول الثلاثة: في مواجهة العدد الذي لا يطاق من الضحايا، نحن، رؤساء مصر وفرنسا والأردن، نطالب بالتنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2728. وكانت تلك إشارة إلى قرار الأمم المتحدة الذي تم تبنيه الشهر الماضي والذي يطالب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان وأن تطلق حماس سراح جميع الرهائن الإسرائيليين.

ودعا المقال إلى حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع وضمان عدم اضطرار الإسرائيليين والفلسطينيين إلى معايشة الفظائع التي أصابتهم منذ 7 أكتوبر

وحذر الزعماء الثلاثة أيضا من عواقب خطيرة إذا التزمت إسرائيل بالهجوم المخطط له في رفح، جنوب مدينة غزة، حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني من القصف الإسرائيلي.