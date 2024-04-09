شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يجازى عددا من مشرفى النظافة المقصرين بالهرم والمنيرة وكرداسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نسب التنفيذ بمشروع محور 26 يوليو الجديد بدءًا من شارع أحمد عرابي مرورًا بأعلى الطريق الدائري بمنطقة البراجيل وحتى منطقة الربط مع محور المهندس شريف إسماعيل، وذلك ضمن شبكة الطرق الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة لربط المحاور وتسهيل الحركة المرورية وتفتيت الكثافات.

وكلف المحافظ خلال الجولة رؤساء أحياء المنيرة الغربية وإمبابة والعجوزة ومركز أوسيم بمتابعة حالة الطرق أسفل المحور الجديد ورفع كفاءتها لتسهيل الحركة المرورية، مشددًا على المرور الدوري للتأكد من مستوي النظافة.

وتفقد المحافظ محيط محطة قطارات الصعيد ببشتيل، موجهًا رئيس الحي باستكمال أعمال طلاء وتجميل وتحسين واجهات العقارات المطلة على المحطة.

كما تفقد المحافظ طريق البراجيل وأسفل المحور، مشددًا على رئيس الحي بمنع وجود أي تعديات أو إشغالات على الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية ومتابعة أداء شركة النظافة العاملة ومنع وجود أي بؤر أو تجمعات للمخلفات.

شملت جولة المحافظ، تفقد حالة النظافة واستعدادات الأحياء والمراكز لاستقبال عيد الفطر المبارك، إذ تفقد قرى كفر حكيم وأبو رواش والمنصورية بمركز مدينة كرداسة وطريق كفر غطاطي واللبيني والمريوطية بحي الهرم.

ووجه المحافظ بمجازاة عدد من مسؤولي ومشرفي النظافة بحي الهرم والمنيرة الغربية وكرداسة لعدم متابعة أداء شركات النظافة، مما أسفر عن وجود تجمعات للمخلفات، مشددًا على التواجد الميداني ورفع كافة المخلفات وتحسين حالة النظافة.

وكلف المحافظ بإلغاء التعاقد مع شركة النظافة العاملة بمنطقة كفر غطاطي بحي الهرم لعدم الالتزام بجمع ورفع المخلفات أولا بأول مع محاسبة المقصرين من مشرفي النظافة بالقطاع.

وحرص محافظ الجيزة على متابعة عملية نشر المعدات وفرق العمل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء والمراكز للتعامل مع هطول الامطار الذي تعرضت له عددًا من القطاعات بالمحافظة، إذ تفقد الطريق الدائري ومحور صفط اللبن وشارع السودان وعددًا من الشوارع بحي المنيرة الغربية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الميداني ومتابعة انتظام العمل لضمان عدم وجود اي معوقات تواجه المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وسفيق جلال رئيس هيئة النظافة ورؤساء أحياء الهرم والمنيرة الغربية وامبابة وأوسيم وكرداسة.



