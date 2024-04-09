شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء آخر ليلة من رمضان.. اللهم اجعله شاهدًا لنا لا علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار الإفتاء، إن غدا الأربعاء هو أول أيام شهر شوال لعام 1445 هجريا، الموافق 10 ابريل 2024، وأن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، ومع اخر يوم رمضان يبحث العديد عن أدعية آخر يوم من رمضان ، ورغم إنه لم يتم تخصيص دعاء لهذا اليوم، إلا أن هناك عدد من الأدعية المستحبة، وذلك على النحو الآتى:



- اللهم أعده علينا ونحن في أحسن حال.

- اللهم لا تجعل رمضان هذا آخر العهد بيننا اللهم اجعله شاهدًا لنا لا علينا .

-اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فأجعلني مرحومًا ولا تجعلني محرومًا، الحمدلله على التمام، الحمدلله على البلاغ الحمدلله على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن صام الشهر ايمانا واحتسابا وادرك ليلة القدر وفاز بالآجر.

- اللهم اغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من المقبولين، اللهم إني أستودعك رمضان، فاجمعني بمن أحببتهم فيك وأحبنني فيك وجميع المسلمين، نسألك يا ربنا في ختام هذا الشهر الكريم بركة الدعاء، وطهارة النفس، وصدق النية، وصفاء الباطن والظاهر، ونور الختام لشهر الصيام يا الله، الحمد لله على التمام، الحمد لله على عظيم المن والإنعام،

- اللهُمَّ إنها أيامًا تمضي بسرعة فاجعل لنا فيها نصيبًا من الرحمة والمغفرة والعتق من النار، اللهُمَّ اجعلنا بها من المقبولين الذين استجبت لهم وبشّرتهم بجنتك وحققت لنا كل ما نتمناه يالله

- الحمدلله على التمام، الحمدلله على البلاغ الحمدلله على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن صام الشهر ايمانا واحتسابا وادرك ليلة القدر وفاز بالآجر .