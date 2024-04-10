أخبار مصر

مواعيد تشغيل القطار الكهربائى الخفيف خلال إجازة العيد.. انفوجراف

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد تشغيل القطار الكهربائى الخفيف خلال إجازة العيد.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 مواعيد القطار الكهربائي الخفيف خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تبدأ إجازة عيد الفطر من الثلاثاء الموافق 9 إبريل 2024 حتى الأحد الموافق 14 إبريل 2024 .


مواعيد القطار الكهربائي LRT :-
قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 6:00 صباحًا .
قيام أول قطار من محطة الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:05 صباحًا .
قيام أخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:30 مساءً .
قيام أخر قطار من محطة الفنون والثقافة في تمام الساعة 11:05 مساءً .


مواعيد القطار الكهربائي الخفيف

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements