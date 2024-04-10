شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. الرئيس السيسي يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي بعد قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصرالكبير بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت تعذر رؤية هلال شهر شوال لعام 2024، بواسطة اللجان الشرعية لاستطلاع الهلال، ليكون اليوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر أبريل لعام 2024 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.