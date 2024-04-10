شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: 200 مليون جنيه إجمالى ما تم صرفه من معاشات حتى نهاية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، بدء النقابة وفرعياتها على مستوى الجمهورية، في صرف معاشات شهرى نوفمبر وديسمبر من عام 2019، لـ250 ألف مهندس زراعى مستحق للمعاشات، بقيمة إجمالية 25 مليون جنيه، بواقع 200 جنيه للشهرين.

وأشار خليفة، في تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن إجمالى ما تم صرفه من معاشات حتى نهاية 2022، حوالى 200 مليون جنيه، حيث يتم صرف كل شهرين طوال العام حوالى 30 مليون جنيه، وذلك نتيجة لحسن الإدارة الاستثمارية لموارد النقابة، والتى مكنت المجلس من عمل وفرة لصرف المعاشات، مشيرا إلى استمرار وجود فجوة فى المعاشات بقيمة 500 ألف جنيه إلا أن العام الحالى سيكون بداية لعدم زيادة الفجوة عن ذلك، واستقرار صرف المعاشات.

من ناحية أخرى، كان قد قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن تحديد سعر ضمان للقطن قبل الزراعة بوقت كاف سيتيح للمزارعين دراسة السعر، وأخذ قرار الزراعة، مشيرا إلى أن العام الماضى بورصة القطن وصل بها سعر القنطار إلى 13 ألفا و11 ألف جنيه بالنسبة لقصير التيلة، والطويل كان أعلى من ذلك، مؤكدا أن الأسعار الاسترشادية ستشجع الفلاحين فى التوسع فى مساحات القطن خاصة أن الأسعار أصبحت مجزية، خاصة أن أسعار العام الماضى كانت 6 آلاف فقط، وتخطاها ووصل إلى 12 ألف جنيه فى بعض المحافظات، مضيفا: أن إعلان مجلس الوزراء الأسعار فى هذا الموعد قبل موسم الزراعة سيجعل قبلى وبحرى يزيدون فى زراعته، لوجود عائد اقتصادى.