شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: إجراءات لحماية بحيرة البرلس من الآثار السلبية لتغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة لها دور هام فى حماية بحيرة البرلس من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، نظرا للأهمية البيئية والاقتصادية، حيث تعد أحد المحميات الطبيعية وثاني أكبر البحيرات الطبيعية في مصر .

وأوضحت وزيرة البيئة لـ"الخليج 365"، أنه يتم إعداد دراسة متكاملة، حول جودة المياه ودورانها ومسارات وأعماق القنوات الشعاعية، وسرعة التيارات المائية والإتزان المائي بالبحيرة من خلال نظم النمذجة البيئية الرياضية.

وأضافت الوزيرة، أن هذه الدراسة ستتم فى إطار المعايير البيئية لتكاثر الأسماك المستهدفة داخل البحيرة، وإجراءات الرصد البيئي للتنوع البيولوجي والنظم الأيكولوجية للبحيرات، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية لها، وطبقا لدراسة الأثر البيئى للتطوير على سكان المنطقة.

جدير بالذكر أن البرلس تم إعلانها محمية طبيعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء عام 1998، والمعدل بقرار رئيس الوزراء رقم 330 لعام 2018.