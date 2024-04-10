شكرا لقرائتكم خبر عن مركز مصر الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإدارية "صرح جديد لشعب مصر والعالم".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية على فيس بوك، فيديو يرصد جمال وفخامة مركز مصر الثقافى الإسلامى، فى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه "صرح جديد لشعب مصر والعالم الإسلامى".

الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أدى صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر الكبير بمركز مصر الثقافى الإسلامى، بحضور عدد من قيادات الدولة.