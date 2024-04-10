شكرا لقرائتكم خبر عن هلال العيد يزين السماء اليوم ويشاهد بسهولة بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر و الوطن العربي هلال القمر لشهر شوال بعد غروب الشمس اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024 والانتقال نحو بداية الليل بآلافق الغربي ومشاهد بسهولة بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن القمر سيكون إبتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنةً بالليلة الماضية و أصبح مرتفعاً في السماء وبالقرب منه كوكب المشتري في حالة اقتران وسيفصل بينهما 4 درجات ويمكن رؤيتهما سوياً في مجال رؤية المنظار.

كوكب المشتري رابع المع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

خلال بضع ليالي سيلاحظ أن الجزء الغير مضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس وسيكون دليلاً لتحديد مواقع الكواكب والنجوم في سماء الليل خلال الاسابيع المقبلة.

جدير بالذكر بأن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.



