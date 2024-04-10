شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل مقر الاحتفال بعيد الفطر مع أسر وأبناء الشهداء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر الاحتفال بعيد الفطر المبارك مع أسر وأبناء الشهداء.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى خطبة عيد الفطر المبارك بمسجد مصر الكبير بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة.