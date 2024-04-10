شكرا لقرائتكم خبر عن والدة الشهيد محمود عليوة تقدم قصيدة "صرخة شهيد" بحفل العيد أمام الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت والدة الشهيد جندى محمود سمير عليوة، قصيدة بعنوان "صرخة شهيد"، وذلك ضمن فعاليات احتفالية عيد الفطر المبارك.



وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه التحية إلى أهالى الشهداء المشاركين فى احتفالية عيد الفطر، قائلا: كل سنة وأنتم طيبين.. وأهلا وسهلا وسعيد أني ألتقي بكم".



وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.