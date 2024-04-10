شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ هاتفيًا عاهل البحرين بمناسبة عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعبين المصري والبحريني الشقيقين الأمن والاستقرار والرخاء.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د.أحمد فهمي.