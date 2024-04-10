شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال من غزة يشاركون فى حفل عيد الفطر بحضور الرئيس السيسي وأبناء الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مجموعة من أبطال غزة فى الاحتفالية الخاصة بعيد الفطر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أسر وأبناء الشهداء.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه التحية إلى أهالي الشهداء المشاركين فى احتفالية عيد الفطر، قائلا: كل سنة وانتم طيبين.. واهلا وسهلا وسعيد أني التقي بيكم".

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.