شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشارك أبناء الشهداء أجواء الاحتفال بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع أبناء الشهداء فى أجواء الاحتفال بعيد الفطر، حيث حرص الرئيس السيسي على مصافحة أبناء الشهداء ومشاركتهم الألعاب وتوزيع الهدايا.

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه التحية إلى أهالي الشهداء المشاركين فى احتفالية عيد الفطر، قائلا: كل سنة وانتم طيبين.. واهلا وسهلا وسعيد أني التقي بيكم".

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.