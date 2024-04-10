شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: استمرار عمل معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم مع المحافظين تطورات الأوضاع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك خلال الاتصالات الهاتفية التى أجراها وزير التنمية المحلية مع المحافظين صباح اليوم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستقبال عيد الفطر المبارك فى مختلف القطاعات الخدمية والحيوية بالدولة للتيسير على جميع المواطنين على أرض المحافظات للاستمتاع بإجازة العيد مع أسرهم.

وحرص وزير التنمية المحلية خلال الاتصالات التى أجراها على تهنئة المحافظين وجميع أبناء الشعب المصرى والعاملين بالإدارة المحلية بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما توجه اللواء هشام آمنة بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحلول عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن تظل مصرنا الغالية تنعم بالأمن والطمأنينة والاستقرار.



وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تواجد كافة القيادات التنفيذية بالمحافظات فى مواقعها خلال فترة العيد وفقاً لخطط العمل التى وضعتها المحافظات واستمرار فتح غرف العمليات وإدارة الأزمات والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية فى الوزارة على مدار الساعة فى حالة الطوارئ.



وأشار اللواء هشام آمنة إلى ضرورة متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء باستمرار عمل منافذ ومعارض السلع الغذائية ومستلزمات العيد بأسعار مخفضة وجودة مناسبة وتكثيف الحملات الرقابية على المحلات والأسواق لضبط المخالفات بالتعاون مع مديريات التموين والأجهزة التنفيذية خلال فترة عيد الفطر المبارك.



كما أكد وزير التنمية المحلية على أهمية متابعة أعمال النظافة بالشوارع والتعامل فوراً مع أى تجمعات للمخلفات ورفعها أولاً بأول حفاظاً على البيئة وسلامة وصحة المواطنين، مشددًا على ضرورة التصدى لكافة الإشغالات بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية لعدم التأثير على حركة مرور السيارات والمواطنين.



وشدد اللواء هشام آمنة على القيادات التنفيذية بالمحافظات بضرورة التصدى بحسم لأى محاولات للتعدى على أملاك وأراضى الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف استغلالاً لفترة الاجازة فى عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أهمية التنسيق مع الإدارات والجهات المحلية للإبلاغ عن أى حالات تعدٍ وتنفيذ الإزالات الفورية لهذه الحالات المرصودة.



وشدد وزير التنمية المحلية على التعامل بحسم وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف مع أهمية المرور الميدانى لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية على نطاق عملها خلال إجازة عيد الفطر، وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



ووجه اللواء هشام آمنة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع على مدار اليوم خلال أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية فى مجلس الوزراء فى حالة أى أحداث طارئة، مشيراً إلى تلقى الوزارة أى شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال:

-رقم الواتساب "01200353111"

-رقم الخط الساخن (15330)

-والبريد الإلكتروني ([email protected])

-والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى(فيسبوك) (www.facebook.com/sotakmasmwo)

وخلال الاتصالات الهاتفية التى أجراها وزير التنمية المحلية مع المحافظين، أشاروا إلى قيامهم بعدد من الجولات الميدانية فى مناطق مختلفة وعلى بعض المنشآت العامة والخدمية والمستشفيات ودور الأيتام ورعاية المسنين وذلك بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك وكذا متابعة توافد المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات، وخلال أول أيام عيد الفطر وتوزيع الهدايا وكعك العيد والحلوى والورود وهدايا السيد رئيس الجمهورية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم، مؤكدين على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية للعمل على راحة المواطنين وأسرهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم للاستمتاع بإجازة العيد.