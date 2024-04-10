شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع أبناء الشهداء ضمن حفل عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى صورة تذكارية مع أبناء الشهداء، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الفطر.

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه التحية إلى أهالي الشهداء المشاركين فى احتفالية عيد الفطر، قائلا: كل سنة وأنتم طيبين.. وأهلا وسهلا وسعيد أني التقي بيكم".

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.