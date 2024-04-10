شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى وعاهل الأردن يتبادلان التهنئة بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث أعرب الرئيس عن خالص تمنياته للأردن وشعبها بكل الخير والتقدم والازدهار.

ومن جانبه، ثمن الملك عبد الله الاتصال الكريم، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين وعلى الأمتين العربية والاسلامية باليُمن والبركات.