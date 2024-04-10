شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أكياس قمامة على زوار الحدائق والمتنزهات بالجيزة للحفاظ على البيئة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت محافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل أكياس بلاستيكية على زوَّار الحدائق والمتنزهات مجانًا؛ لتجميع القمامة والمخلفات بها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وخصصت الهيئة تحت إشراف شفيق جلال حسن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أكياس القمامة للمواطنين زوار الحدائق والمنطقة الأثرية بالهرم وحديقة سفاري وطلعت حرب بإمبابة؛ للحفاظ على البيئة ونظافة الأماكن العامة.

ورفعت محافظة الجيزة درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، إذ كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالتنسيق وتكثيف المتابعة والتأكد من انتظام العمل بمختلف القطاعات بالشارع ورفع درجة الإستعداد بالمزارات والمتنزهات والحدائق ومحيطها لاستقبال المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف الجهود لمنع تراكم المخلفات وتواجد دوريات النظافة على مدار اليوم مع الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء.