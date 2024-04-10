شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: انتظام عمل المخابز فى أول أيام عيدالفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات بالمديريات، للاطمئنان على إنتاج الخبز المدعم ومنافذ صرف السلع التموينية، ومستودعات الغاز، وعمل محطات الوقود وتوافر الوقود بها كما تلقى الوزيرتقرير يشير إلى انتظام عمل المخابز في أول أيام عيد الفطر المبارك

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي إن الوزير وجه بتسيير حملات يومية من الأجهزة الرقابية بالوزارة والمديريات لمتابعة الحالة السوقية والتموينية وتوافر السلع وعمل المخابز، لافتا أن جميع المخابز بها ثلاثة أيام من حصص الدقيق وان منافذ صرف السلع التموينية صرفت استعاضات السلع من مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قبل إجازة عيد الفطر المبارك وذلك لانتظام عمل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.