شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خدمات يقدمها مكتب شكاوى المرأة للسيدات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم مكتب الشكاوى بتقديم عدة خدمات متنوعة من خلال قنواته الرسمية، حيث يعتبر مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومى للمرأة بمثابة مساحة آمنة للمرأة المصرية موجود فرع له فى كل محافظات مصر للمساهمة فى حل المشكلات والعقبات القانونية والاجتماعية والنفسية التى تواجه المرأة المصرية وتساندها فى الحصول على كل حقوقها المختلفة.

وتتمثل خدمات مكتب شكاوى المرأة فى:

• تلقى الشكاوى من السيدات أو ذويهم أو وكلائهم وذلك عن طريق الوسائل المختلفة لتقديم الشكاوى وفق اختصاصاته الموضحة.

• تقديم المشورة والدعم النفسى الأولى للسيدات مقدمى الشكاوى.

• تقديم المشورة والدعم الاجتماعى والاقتصادى مع التوعية بالحقوق والواجبات المتبادلة للأسرة وتحديد خطة التدخل التى تتمحور حول احتياجات السيدة.

• تقديم المشورة والدعم القانونى والتعرف على الموقف القانونى للسيدة وإفهامها السبل اللازمة لحل مشكلاتها.

• اتخاذ الإجراءات الملائمة للإحالة وفقًا لقواعد العمل بالتعاون مع الجهات الشريكة الداعمة وفقا لاختصاصاتهم المنوطة بهم.

• المتابعة المستمرة للسيدة ومسار شكواها وكافة إجراءات التدخل للوقوف على آخر ما تم التوصل إليه بشأنها وصولا إلى النتيجة المرجوة.

• المشاركة فى حصر الإشكاليات سواءً القانونية أو الإجرائية للعمل على تحليل أسبابها وتقديم المقترحات بشأنها وعرضها على متخذى القرار لاتخاذ ما يلزم نحو الوقاية منها وحلها.

• تنفيذ أنشطة وورش عمل لتمكين المرأة بمختلف المجالات لتلبية الاحتياجات ورفع الوعى وتحسين جودة حياة الأسرة ككل.